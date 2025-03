Getty Images

. Questo, nonostante il trasferimento nella scorsa sessione estiva di calciomercato, andato in porto sulla base di unCome riportato da The Athletic, l'esterno offensivo inglese non avrebbe convinto mister Maresca, tanto che la dirigenza del club inglese starebbe pensando dipur di non dover obbligatoriamente riscattare il classe 2000 per 30 milioni. All'interno dell'accordo che ha portato Sancho al Chelsea, infatti, era presente una clausola esercitabile dai Blues per tirarsi indietro e non acquistare in maniera definitiva l'attaccante.

Questa decisione sarebbe frutto del, che con la maglia del Chelsea non ha mai trovato il feeling giusto. I numeri della stagione dell'inglese parlano, infatti, di 23 presenze in Premier League, condite da