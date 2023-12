Il Chelsea mette gli occhi su Viktor Gyokeres, attaccante in forza allo Sporting CP. Lo svedese, 25 anni, si è immediatamente ambientato in Portogallo, segnando 16 reti in 19 partite, considerando tutte le competizioni. "Ha una clausola rescissoria e se andrà via a gennaio sarà solo pagandola" ha riferito il tecnico Ruben Amorim. Per la cronaca, il prezzo fissato dallo Sporting è di 100 milioni di euro.