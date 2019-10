Claude Makelele, centrocampista del Chelsea, parla di Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell'Atalanta, a Sport Arena: "Parlerò con Lampard. Vedo un centrocampo Kanté-Jorginho-Malinovskyi. Lo seguo da due anni e ne ho già parlato agli scout del Chelsea. E' un giocatore molto intelligente, non sorprende che sia lui a guidare la Nazionale, è uno che fa la differenza. E' un centrocampista moderno, elegante, è molto dotato, non è facile trovare un giocatore come lui".