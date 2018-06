La Juventus sta pensando con grande interesse al ritorno di Alvaro Morata a Torino. L'attaccante è in uscita dal Chelsea dopo una stagione deludente tra i Blues, ma attenzione perché i bianconeri non sono gli unici a pensare a lui per il futuro. Secondo quanto riportato da talkSPORT in Inghilterra, infatti, ci sarebbe il Borussia Dortmund pronto a fare follie per Morata, strappandolo dalla concorrenza della Vecchia Signora.