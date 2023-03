Sirene inglesi per André Onana. Il portiere camerunese dell'Inter, 27 anni domenica (arrivato a parametro zero dall'Ajax con un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2027), viene valutato 40 milioni di euro e in vista del prossimo mercato estivo è nel mirino di Manchester United e soprattutto Chelsea.



Con il club londinese sono in ballo altri possibili affari: dal difensore sierraleonese naturalizzato inglese Trevoh Chalobah (classe 1999) per il dopo Skriniar (che ha già firmato col PSG, dove si trasferirà a parametro zero in estate) a un attaccante tra il belga Romelu Lukaku (classe 1993) e il francese naturalizzato gabonese Pierre-Emerick Aubameyang (classe 1989 ex Milan, Borussia Dortmund e Barcellona).

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'idea che stuzzica maggiormente i nerazzurri è Guglielmo Vicario dell'Empoli (classe 1996 come Onana, costa la metà tra i 15 e i 20 milioni di euro), in vantaggio su Marco Carnesecchi (classe 2000) ora alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta.