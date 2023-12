Nelle ultime settimane è iniziata a circolare la voce di un interesse da parte del Chelsea nei confronti di Ramon Planes, attuale direttore sportivo del Betis, formazione di Siviglia che milita ne LaLiga. In merito a tale possibilità si è espresso Angel Haro, presidente del club andaluso attraverso le colonne del Mundo Deportivo:



"Il fatto che possano arrivare delle offerte per lui dimostra che sta lavorando molto bene, ma ad oggi non mi risulta sia arrivata alcuna richiesta formale da parte di nessuno".