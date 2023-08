Brutte notizie dall'infermeria per il Chelsea di Mauricio Pochettino, che perdono per quattro mesi Christopher Nkunku, l’attaccante francese arrivato per 60 milioni dal Lipsia. Il classe 1997, che ha lasciato il Lipsia dopo quattro anni e un bottino di 70 gol in 172 partite, si è procurato una lesione al menisco del ginocchio destro, un problema che richiede la necessità di un’operazione che fermerà per mesi l’attaccante francese.



Oltretutto, in chiave mercato, l'infortunio apre un buco nel reparto offensivo dei Blues. In definitiva, l'infortunio a Nkunku potrebbe convincere il club di Todd Boehly ad accelerare i tempi per concludere l'oèerazione imbastita con la Juventus, acquistando Dusan Vlahovic in cambio di Romelu Lukaku e conguaglio economico.