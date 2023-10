Secondo quanto riportato dal Daily Express, il difensore del Chelsea Thiago Silva non ha ancora deciso il futuro. Il suo contratto scade nel 2024 e il difensore brasiliano ha deciso di non commentare un ipotetico ritorno alla Fluminense, suo club d'origine. Ad oggi è un titolarissimo nel Chelsea di Pochettino ma a 39 anni non è da escludere un possibile addio al termine della stagione.