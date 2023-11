ha fatto (di nuovo) la storia. Il difensore brasiliano è partito titolare nella gara contro il Newcastle, diventando il giocatore di movimento più anziano di sempre nella storia del Chelsea: 39 anni e 64 giorni.- La partita non è andata benissimo, i Blues hanno perso 1-4 con Thiago Silva protagonista in negativo. Nel post partita il brasiliano ha commentato così il ko: “Sono devastato, non è stata una bella giornata per noi., soprattutto ai miei compagni che credono in me e mi sostengono ogni giorno.. Ora raccogliamo le forze e torniamo più forti”.