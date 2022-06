Neymar e il Psg sembrano allontanarsi giorno dopo giorno. La stella brasiliana starebbe valutando nuove destinazioni e, tra le altre, all'ex Barcellona è interessato anche il Chelsea. In un evento di uno sponsor a Recife, in Brasile, sulla questione è intervenuto Thiago Silva, che proprio dai francesi è arrivato allo Stamford Bridge. "Deve andare al Chelsea. Se succedesse, sarebbe una grande cosa, non devo certo dirlo io. Per ora non so nulla, ma ci spero", ha detto ai microfoni di Uol.