In un'intervista al Charla Podcast, su Youtube, Mário Bittencourt, presidente della Fluminense, ha parlato del possibile ritorno di Thiago Silva in Brasile, visto il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Chelsea.



LE DICHIARAZIONI - "Tutti sanno che ci ho provato un paio di volte e continuerò a provarci. E' un grande atleta performante. Vogliamo davvero che venga qui l'anno prossimo. Dico ai tifosi che non mi interessa chi può venire a tifare per un altro club, immaginate qualcuno che ama il nostro club come Thiago. Voglio portare e farò di tutto per portare Thiago, ma sta a lui voler venire anche lui".