Thiago Silva, ex difensore del Milan, attualmente al Chelsea, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiai del club in cui ha parlato anche del suo ex compagno, Zlatan Ibrahimovic: "Parlo spesso con Ibrahimovic, ultimamente più spesso perché il mio Chelsea e il suo Milan giocheranno contro in Champions League. "



COME IBRA - "Il mio obiettivo è fare come lui, giocare fino ai 40 anni, ma non so se riuscirò a rimanere a questo livello, a tenere così alto il grado di competitività. Dipende da questa stagione e da cosa accadrà al Mondiale. E, sì, dipende anche dal prolungamento contrattuale. Per me è molto importante riuscire ancora a starci a questo livello, a 38 anni, ma non è facile, soprattutto in Premier League. Quando finisco di allenarmi, torno a casa e penso a come fare per essere in forma il giorno dopo".