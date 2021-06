Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Chelsea, nella figura del suo allenatore Thomas Tuchel, non vorrebbe privarsi di Marcos Alonso. il laterale spagnolo era stato messo ai margini da Lampard, mentre l'allenatore tedesco, nonostante non lo veda come un titolare fisso, apprezza la sua duttilità e preferirebbe quindi tenerlo. Il giocatore interessa molto a Barcellona ed Inter, alla ricerca di un uomo di fascia dopo le partenze di Firpo (in dirittura di arrivo il suo passaggio al Leeds) e Hakimi (diventato un nuovo giocatore del PSG).