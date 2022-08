Il derby dicontinua anche fuori dal campo e lascia strascichi. Polemiche soprattutto per l’acceso confronto tra i tecnici di, Antonioe ThomasIn chiusura di giornata, infatti, l’allenatore degli Spurs ha lanciato un’altra frecciata al collega dopo il 2-2 diConte ha pubblicato nelle stories diil video diche corre a esultare lungo la linea laterale dopo il gol del secondo vantaggio firmato daIl tecnico delpassa proprio davanti a Conte nell’esultanza: "Per fortuna che non ti ho visto, uno sgambetto te lo saresti proprio meritato", ha scritto l’allenatore salentino, accompagnando al suo commento tre emoji di risata. Un post ironico, per chiudere (forse) la questione con un sorriso.