Serata di verdetti per Maurizio Sarri e il suo Chelsea, davanti agli occhi del nuovo acquisto Gonzalo Higuain, seduto in tribuna: alle 20.45 presso Stamford Bridge, i Blues e il Tottenham vanno a caccia della finale di League Cup, dopo l'andata vinta dagli Spurs per 1-0, grazie al gol di Harry Kane su rigore. La vincente raggiungerà in finale di League Cup il Manchester City, che ha agevolmente avuto la meglio sul piccolo Burton Albion. Il derby londinese mette in palio il secondo pass per l'ultimo atto della competizione, in programma a Wembley il prossimo 24 febbraio. La buona notizia per il Chelsea è che dalle semifinali in poi i goal in trasferta non valgono doppio: in caso di vittoria con una rete di scarto, dal 2-1 in su, a favore dei Blues, la partita 'salterà' i tempi supplementari e sarà decisa direttamente dai calci di rigore.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Chelsea ha perso entrambe le sfide disputate in questa stagione contro il Tottenham, la prima in Premier League e la seconda nella semifinale d'andata di League Cup. In totale, il Tottenham è reduce da tre successi consecutivi contro il Chelsea tra la scorsa stagione e quella attuale. Per 5 volte nel corso della propria storia il Chelsea ha perso la semifinale d'andata di League Cup, e in una sola occasione è poi approdato alla finale: nel 1997-98 contro l'Arsenal. Il Tottenham, invece, è andato in finale di League Cup tre volte nelle 5 occasioni in cui ha prevalso nella semifinale d'andata.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Maurizio Sarri dovrà attendere ancora un po' prima di poter contare anche sul nuovo arrivato Gonzalo Higuain: sarà Giroud il terminale di riferimento dell'attacco, Pedro e Hazard a supporto sugli esterni. Pochettino alle prese con i ko di Kane ed Alli, oltre all'altra assenza forzata di Son che è impegnato in Coppa d'Asia con la sua Corea del Sud, punta su Llorente, con Lamela ed Eriksen sulla trequarti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Chelsea (4-3-3): Kepa, Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Emerson, Jorginho, Kante, Barkley, Pedro, Giroud, Hazard



Tottenham (4-3-3): Gazzaniga, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies (dal 33' Rose), Dier, Winks, Sissoko, Eriksen, Lamela, Llorente h 20.45 Stamford Bridge: Chelsea-Tottenham 2-0 LIVE - 27' Kanté (C), 38' Hazard (C)



LA CRONACA:



38' - RADDOPPIO CHELSEA, HAZARD! Hazard guida l'azione allargando sulla destra per Pedro: sovrapposizione di Azpilicueta sulla fascia e palla arretrata in area proprio per il belga, Sinistro aperto sul secondo palo e raddoppio.



33' - Infortunio per il terzino del Tottenham Davies: al suo posto dentro Rose.



27' - GOL DEL CHELSEA, KANTE'! Vantaggio degli uomini di Sarri: angolo dalla sinistra di Hazard respinto dalla difesa Spurs al limite dove Kanté calcia di prima col destro. Conclusione centrale ma insidiosa che passa vicino a due difensori del Tottenham e sorprende Gazzaniga.



4' - Prima palla gol Chelsea! Pedro riceve liberissimo da Jorginho sulla destra: l'ex Barça sterza verso il centro e calcia col mancino da ottima posizione, Alderweireld decisivo nel rimpallare il tiro.