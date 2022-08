Depay ma non solo, il Barcellona continua a lavorare sul mercato in uscita per avere il via libera sul tesseramento di alcuni acquisti già perfezionati ma non ancora annunciati. L'obiettivo del club è abbassare il monte ingaggi, con le altre società pronte ad approfittare delle occasioni: la Juve sta aspettando la risoluzione del contratto con Depay per poi andare a trattare direttamente con l'olandese, il Chelsea ha messo nel mirino Pierre-Erick Aubameyang.



LA RICHIESTA DI TUCHEL - 30 milioni di euro, è questa la richiesta del Barça per l'attaccante che da gennaio a giugno scorsi ha segnato 13 gol in 24 partite in Spagna. Dall'Inghilterra fanno sapere che i Blues hanno aperto una trattativa con l'attaccante gabonese per trovare l'accordo col giocatore prima di preparare l'offerta per il Barcellona. Aubameyang è una richiesta dell'allenatore Thomas Tuchel, che l'ha già allenato al Borussia Dortmund quando l'attaccante ha fatto il record di gol segnati in carriera: 39 nel 2015-16 e uno in più nella stagione successiva. Vecchi ricordi che possono diventare presente a Londra: il Barcellona apre alla cessione di Aumabeyang, il Chelsea ci prova.