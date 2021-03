Il cambio di allenatore sulla panchina del Chelsea sta dando i risultati sperati da Abramovich sul campo ed ha visto lo stravolgimento di alcune gerarchie all’interno della rosa. Ad averne risentito più di tutti potrebbe essere l’esterno statunitense Christian Pulisic che, se con Lampard era uno degli intoccabili, con l’arrivo di Tuchel è stato relegato in panchina.



L’allenatore tedesco, dopo la partita con l’Everton di lunedì, si è scusato pubblicamente per i pochi minuti concessi al talentuoso esterno classe ’98, ma la situazione resta tutt’altro che idillica fra i due. Per questo, secondo il Daily Mail, tre big del calcio europeo, Bayern Monaco, Liverpool e Manchester Utd starebbero osservando attentamente quanto accade dalle parti di Stamford Bridge e sono pronte a cogliere un’occasione più unica che rara se Pulisic dovesse chiedere di essere ceduto.