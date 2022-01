Un altra bordata di Thomas Tuchel a Romelu Lukaku. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League con il Brighton, il tecnico del Chelsea ha risposto così a chi gli chiedeva se lui e i Blues stessero aiutando l'ex attaccante dell'Inter: "Facciamo di tutto per aiutarlo. Questa è assolutamente la domanda sbagliata. Non riguarda un solo giocatore. E' uno sport di squadra, non dieci giocatori che ne servono uno. Questo non è il Chelsea. Questo non è il calcio".