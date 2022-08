Prima della sfida contro il Tottenham di Conte, Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa. "Hanno una rosa di grande talento e competitiva. Tutte le squadre allenate da Conte lo sono. Lo ammiro anche se si nasconde sugli obiettivi stagionali".



MERCATO - Il tedesco non ha lesinato commenti sulle prossime mosse sul mercato del suo Chelsea. "Aubameyang? Ho lavorato bene con lui, alcuni giocatori rimangono "tuoi" e Auba è uno di questi". Su Alonso posso dire che non si sta allenando e stiamo cercando di finalizzare il suo trasferimento".