Thomas Tuchel chiama Romelu Lukaku al Chelsea. Dopo l'amichevole con il Tottenham, il tecnico dei Blues risponde così alle domande sull'attaccante dell'Inter: "Con l'uscita di Giroud, potrebbe servirci un giocatore che gioca spalle alla porta e questo significherebbe usare anche un altro tipo di gioco. È il tipo di profilo che non abbiamo in rosa e che può essere utile. Ma non a qualsiasi costo e senza panico. Qualunque cosa accada, saremo competitivi e abbiamo fiducia nei nostri ragazzi. Abbiamo giovani giocatori nel reparto offensivo che vogliamo migliorare. Siamo rilassati e consapevoli della nostra situazione



LUKAKU - "Non parlerò di giocatori che non sono nella mia squadra. Romelu Lukaku è un giocatore fantastico ma non è nella mia squadra, è nell'Inter". Poi, incalzato sull'argomento, aggiunge: "Tutti vogliono unirsi alla mia squadra. Posso immaginare tanti giocatori che vogliono venire qui".



MERCATO - Sul mercato, Tuchel spiega: "Stiamo parlando con la dirigenza di giocatori che, nella nostra opinione, possono rendere la squadra più forte, ed è una sfida trovarli. Non è solo questione di talento, ma di attitudine. Ci sono giocatori che pensiamo siano buoni obiettivi, ma non dirò i loro nomi".