Thomas Tuchel ha parlato del mancato impiego nell'ultimo periodo di Andreas Christensen spiegando che lo scarso utilizzo è dovuto in parte anche alla situazione contrattuale. Il 25enne difensore danese ha il contratto in scadenza la prossima estate e il Chelsea vorrebbe che rinnovasse per non perderlo a zero ma l'ex Borussia Monchegladbach tentenna a rinnovare nonostante il tecnico tedesco abbia dichiarato i conferenza stampa: ​“La mia comprensione era che si trattasse di un periodo molto breve prima di avere buone notizie. A quanto ho capito la società vuole lo stesso, il giocatore vuole lo stesso, l'allenatore vuole lo stesso: restare".