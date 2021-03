Secondo Bild, il Borussia Dortmund e Tuchel non si sono lasciati bene. In particolare, l’attuale tecnico del Chelsea aveva avuto dei disguidi con alcuni veterani (fra cui Hummels, attuale capitano dei gialloneri) ed aveva un rapporto tutt’altro che idillico con il CEO Watzke. Per questo motivo, secondo il quotidiano tedesco, a Dortmund non vedono di buon occhio la possibilità di vendere uno dei futuri dominatori del calcio mondiale al loro ex tecnico.