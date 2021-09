Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, elogia Romelu Lukaku, autore di un ottimo inizio di stagione con 3 gol in 3 partite: "Si può capire solo da quello che ha detto che sognava di giocare qui sin da ragazzo. Ora ha avuto l'opportunità di tornare a vestire la maglia numero nove aiutando la squadra a segnare molte reti. Non si vergogna di dirlo, per questo è il nostro numero 9. Per questo siamo felici e fortunati di averlo con noi. Romelu è un bravissimo ragazzo, molto competitivo e sappiamo tutti quanto sia importante per un attaccante avere una buona partenza segnando subito dei gol. Siamo felici che ci stia aiutando a segnare così tanto e speriamo che domani possa segnare nuovamente ed essere decisivo per noi".