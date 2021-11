L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha presentato la sfida di Champions League contro la Juventus di domani sera. Il tecnico tedesco ha esordito facendo il punto sulla situazione dei giocatori infortunati: "Non sono sicuro di portare Lukaku, devo parlare con i medici prima di decidere. Jorginho ha avuto un problema a Leicester, Kovacic è out e anche Havertz non sta troppo bene. Noi vogliamo vincere, ma senza correre rischi. Se la partita dovesse restare intrappolata nel pareggio, cercheremo i tre punti, ma senza correre rischi inutili".