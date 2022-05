Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, si è espresso così, in conferenza stampa, in merito alle recenti notizie di calciomercato; "Il Liverpool, han acquistato un giocatore fantastico a gennaio per rafforzare la squadra esistente. Il Man City ha già preso Haaland per rafforzare la squadra esistente. Noi, invece, Stiamo perdendo giocatori, quindi al momento il mio obiettivo è costruire una squadra forte e vedere cosa è possibile, successivamente penseremo a come colmare il divario".