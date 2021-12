A poche ore dalla sfida contro l'Everton, il sito ufficiale del Chelsea riporta le dichiarazioni del tecnico Thomas Tuchel: "Lukaku? In allenamento proteggeva ancora un po' la caviglia, non avendo piena fiducia. Anche se non l'avrebbe mai ammesso, potevo vederlo. Ecco perché bisogna avere pazienza perché mentre lui vuole tornare lì fuori c'è una sfida ogni tre giorni e nessuno dirà “ok, adesso giochiamo con meno intensità perché hai giocatori che tornano da infortuni o da Covid. Se giochiamo una partita ad alta intensità ogni tre giorni è molto difficile tornare da un infortunio, non importa come ti chiami. Questa è l'unica preoccupazione. In realtà ci rompiamo continuamente la testa su quando questi giocatori possono tornare, in quale momento, per quanto tempo".