Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, parla dopo la vittoria sul Lille nell'andata degli ottavi di Champions League e spiega l'esclusione di Romelu Lukaku, rimasto in panchina per tutta la partita: "Ogni gara è diversa. L'obiettivo di oggi era l'intensità, un gioco ad alta velocità. Romelu non è solo stanco fisicamente, ma anche mentalmente. Oggi abbiamo scelto altri tre giocatori e Havertz era in ottima forma".