In conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Villarreal, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel parla dell'imminente arrivo di Romelu Lukaku dall'Inter: "Non sono assolutamente nella posizione di poter annunciare nulla e mi rifiuto di parlarne, visto che abbiamo in mente solo la gara".



ABRAHAM - Tuchel parla poi di Tammy Abraham, obiettivo della Roma: "Non commenterò la sua situazione. Ha fatto ottime partite di pre-campionato, ovviamente non è contento dell'ultima parte della passata stagione e probabilmente ha ragione a non esserlo. Forse è stata colpa mia, magari non ho avuto fiducia in lui. Capisco il fatto che voglia più minuti".