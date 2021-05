Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è il primo tecnico della storia a raggiungere due semifinali di Champions consecutive con due club diversi: "Non è una rivincita e sono molto grato per tutte le esperienze che sto avendo nel mondo del calcio. Non sono stato calciatore a questi livelli e sono fortunato ad avere la possibilità di allenare questi grandi club" le sue parole a Sky Sport.