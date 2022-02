Se l'Inter piange, Lukaku non ride. Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel, ha parlato anche dell'ex nerazzurro, in grande difficoltà, nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions contro il Lille: "Non è il momento di ridere di Romelu, è un nostro giocatore e lo proteggeremo. Cosa posso fare? Non lo so. Dobbiamo affrontare questa situazione. I dati sono chiari e testimoniano di come non sia inserito nel nostro gioco".