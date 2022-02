"Thomas Tuchel è risultato positivo al Covid-19". Lo ha comunicato il Chelsea in una nota sul suo sito ufficiale, spiegando: "L'allenatore seguirà ora i necessari protocolli di autoisolamento e spera di unirsi alla squadra ad Abu Dhabi entro la prossima settimana. La squadra volerà lì per la Coppa del Mondo per club dopo la gara di FA Cup di questo pomeriggio con il Plymouth Argyle".