Alla vigilia della finale di Supercoppa Europea, l'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato a Sky Sports dell'imminente arrivo dall'Inter di Romelu Lukaku: "Abbiamo perso Olivier Giroud che ha avuto un ruolo cruciale nel club. Era il tipo di profilo a cui piace giocare spalle alla porta, tenere palloni, creare spazio per Werner, Havertz, Pulisic: che è pronto a lottare fisicamente con i difensori avversari".



Il tecnico campione d'Europa si è espresso così sulle qualità di Lukaku: "È il tipo di profilo che non abbiamo al momento in squadra e che stiamo cercando. Non è ancora il momento di fare nomi perché non abbiamo chiuso con nessuno e dobbiamo portare rispetto per i club. Romelu è il tipo di giocatore come Haaland al Dortmund, Lewandowki al Bayern, Kane al Tottenham che è un vero numero 9 e ama segnare e ha presenza in area. Il suo è il profilo che stiamo cercando e se sarà possibile convincere agenti e club, faremo del nostro meglio".