L'allenatore del Chelseaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Carabao Cup contro il Tottenham. L'allenatore tedesco, dopo l'incontro andato in scena ieri in presenza dei dirigenti per fare il punto sulla recente intervista rilasciata dall'ex calciatore dell'Inter e dopo l'esclusione punitiva contro il Liverpool.- ". Per me era importante capire che non era sua intenzione fare queste dichiarazioni: non si tratta di una questione secondaria, ma è non così seria come è stata riportata e possiamo accettare le scuse del ragazzo", ha dichiarato Tuchel. Che ha poi aggiunto: "Non ho alcun dubbio su quello che è e sarà il suo coinvolgimento per la squadra, per questo sono rimasto sorpreso dalle sue parole. E' un ragazzo molto emotivo ma non ha mai creato problemi e mi auguro che anche i tifosi lo sostengano. E' tempo di andare avanti".del suo ex allenatore all'Inter Antonio Conte, che nelle scorse ore aveva comunque preso le distanze dalle voci di mercato su una possibile reunion col belga. Almeno fino a giugno il caso Lukaku può considerarsi chiuso.