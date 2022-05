La vigilia della finale di FA Cup in casa Chelsea è stata agitata dalle nuove dichiarazioni di Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku. Il riferimento alla necessità di un confronto coi rappresentanti della nuova proprietà al termine della stagione, per fare il punto della situazione, non è passato inosservato. E non è stato nemmeno particolarmente apprezzato dall'allenatore dei Blues Thomas Tuchel, costretto già nel dicembre scorso ad arginare gli effetti dell'intervista concessa alla stampa italiana dal belga in merito al suo legame ancora forte con l'Inter.



LA REPLICA - "Se l'agente di Lukaku ha in mente di confrontarsi con la proprietà, probabilmente significa che non ha voglia di farlo con me. Se chiede un appuntamento se ne può parlare: è un suo diritto e a fine campionato analizzeremo le situazioni di ciascun giocatore", ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatore tedesco. Nonostante le sole 27 partite disputate da titolare, Lukaku resta il miglior marcatore del Chelsea nel corso di questa stagione, con 15 reti all'attivo.