Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, al termine della sfida tra Chelsea e Tottenham, il tecnico dei Blues Thomas Tuchel ha così commentato la sfida pareggiata coi rivali cittadini.



Sulla gara:

"Siamo stati assolutamente brillanti, mi spiace dirlo ma entrambi i gol subiti non hanno assolutamente senso. C'era una sola squadra che meritava di vincere".



Sul risultato:

"Mi dispiace per la squadra, che non ha ottenuto ciò che meritava. C'è stato un chiaro fuorigioco di Richarlison non segnalato, perché era avanti su uno dei gol, difatti Mendy non ha potuto vedere il pallone pur non avendo il loro calciatore toccato il pallone".



Su Conte:

"Di solito si guarda negli occhi la persona alla quale si stringe la mano: evidentemente Antonio la pensava diversamente. È stato frutto del momento: lui era felice per il pareggio, io mi ero un po' innervosito. La nostra espulsione non era necessaria, così come molte altre decisioni dell'arbitro questa sera".