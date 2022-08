Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dell'arrivo di Koulibaly:



"Lo abbiamo seguito per molti anni, io e il mio staff, ci abbiamo provato tante volte ma è molto difficile ottenere giocatori dal Napoli. Era un leader. Avevamo informazioni da Edou e Jorginho. Abbiamo sempre avuto lo stesso feedback: è un leader e un fantastico modello per i compagni. Si vede la sua qualità in difesa, la posizione del corpo, il tempismo in difesa. Sa usare entrambi i piedi, è sicuro, mobile e molto esperto. Abbiamo visto la possibilità e ci siamo andati. Sono molto felice"