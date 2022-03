Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, oltre a dover affrontare un periodo difficile per il club - per via dei problemi del proprietario Roman Abramovich - deve vedersela con le difficoltà che stanno riscontrando alcuni giocatori, tra cui l’ex Inter Romelu Lukaku. L'allenatore, nel corso di un’intervista, ha dichiarato: "Certo, al momento non è facile per lui, ma è un membro della squadra, un membro importante della squadra. Ci sono altri giocatori in certi momenti che non sono felici perché il problema più grande è che possiamo iniziare solo con 11 giocatori e molti giocatori pensano - e hanno ragione - di sentirsi titolari per noi.



UNA BRUTTA SITUAZIONE - “C'è sempre una possibilità per Lukaku perché Kai può anche giocare in più posizioni, possiamo giocare con due punte come nel secondo tempo contro Burnley e Luton. È la qualità che fa la differenza. Romelu combatte per questo come tutti gli altri. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. È il più positivo possibile. Non gli piace la situazione, a nessuno piace. La gestisce in modo molto professionale. Cerco di fare del mio meglio per essere rispettoso e solidale come con tutti gli altri".