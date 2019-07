Thanks for everything, Gianfranco. — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 4, 2019

Nella giornata dell'ufficialità di Frank Lampard come nuovo allenatore del Chelsea,, che l'anno scorso aveva accompagnato Maurizio Sarri come vice-allenatore. "Ha avuto un ruolo importante aiutando il suo connazionale Sarri ad adattarsi al calcio inglese e al Chelsea, oltre che al centro d'allenamento di Cobham attraverso la sua esperienza accumulata negli anni. La stagione è stata positiva, dal momento che siamo arrivati terzi in campionato e abbiamo vinto l'Europa League.".