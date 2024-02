Chelsea, UFFICIALE, cambiamento in società: arriva Jewell dal Brighton

Il Chelsea continua a muoversi sul mercato, anche su quello societario. Sam Jewell infatti, ex Brighton, entra a far parte della direzione sportiva dei Blues a fine stagione. Lo ha annunciato il club di De Zerbi con questo comunicato: “Sam Jewell ha accettato una nuova posizione al Chelsea FC. Sam ha iniziato un periodo di congedo. Lo ringraziamo per il suo lungo servizio al nostro club. Con effetto immediato, Mike Cave, vicedirettore tecnico, supportato da George Holmes, responsabile dell'intelligence e del reclutamento, assumerà le responsabilità di Sam”.



I DETTAGLI- Cambiamenti anche in società quindi per il Chelsea che potrà contare su Jewell, che aveva svolto un ruolo importante nell’acquisizione di Moises Caicedo dall’Independiente nel 2021 e Alexis Mac Allister, dall’Argentinos Juniors nel 2019. Il primo fu acquistato per 28,2 milioni e rivenduto per 116 ai Blues, mentre il secondo è stato acquistato per 8 milioni e rivenduto per 42 al Liverpool.