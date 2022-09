Quasi sul gong Thomas Tuchel ottiene dal calciomercato quell'attaccante diventato necessario dopo le partenze nel corso della sessione estiva di Romelu Lukaku e Timo Werner. Nella nottata è diventato ufficiale infatti il trasferimento a titolo definitivo dal Barcellona di Pierre-Emerick Aubameyang, che ad appena 8 mesi dal suo addio all'Arsenal fa ritorno in Premier League. Non sono bastate le 13 reti realizzate nella seconda metà della passata stagione per guadagnarsi la conferma in blaugrana, complici i problemi finanziari del club e la forte concorrenza che si sarebbe venuta a creare con Lewandowski.



"Sono davvero felice. E' un onore far parte di questa squadra e non vedo l'ora di cominciare. Ho un conto in sospeso con questo campionato ed è davvero eccitante essere di nuovo qui", ha dichiarato l'attaccante classe '89, che indosserà la maglia numero 9 e che vanta uno score di 68 reti in 128 match disputati in Premier.