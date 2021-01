Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

La notizia era già trapelata nel corso della mattinata, ma ora è divenuta anche ufficiale. Ilha scelto di sollevaredall'incarico di allenatore della prima squadra e lo ha confermato con un comunicato pubblicato sui propri canali social e sul proprio sito web.- Al suo posto in pole position c'è Thomas Tuchel, esonerato a fine 2020 dal PSG che ha sorpassato le candidature di Hasenuttl, Nagelsmann e Allegri."Il Chelsea Football Club ha oggi scelto di esonerare il capo allenatore Frank Lampard.È stata una decisione molto difficile e non una di quelle che né il presidente e né il board direttivo hanno preso a cuor leggero. Siamo grati a Frank per quello che ha ottenuto nel suo lavoro di capo allenatore del club. Nonostante questo i recenti risultati e le performance non hanno incontrato le aspettative del club che si trova oggi in una situazione di metà classifica e con grossi margini di miglioramento. Non ci sarà mai un buon momento per salutare una leggenda come Frank, ma dopo una lunga riflessione si è deciso che il cambio era necessario subito".