Robert Green, portiere del Chelsea, si ritira. La decisione è stata comunicata dallo stesso estremo difensore attraverso una lunga lettera postata sul suo profilo Twitter: "Dopo un'incredibile notte a Baku e 23 anni di carriera, ho deciso che è il momento di annunciare il mio ritiro dal calcio professionistico. Essere parte di questo gruppo e festeggiare con una squadra speciale dopo aver vinto l'Europa League mi sembra il modo perfetto per terminare il mio splendido viaggio in questo gioco. Ho amato ogni momento e mi sono sentito privilegiato per la carriera che ho avuto. Ho giocato con e contro alcuni dei migliori giocatori al mondo e ho fatto esperienza tante cose che il calcio professionistico può offrire".



E ancora: "Ho avuto la gioia di rappresentare alcuni club fantastici, ognuno dei quali mi ha aiutato nel formarmi. Grazie a tutti i tifosi e a tutte le persone legate al Norwich City, al West Ham United, al QPR, al Leeds United, all'Huddersfield Town e al Chelsea. Rappresentare il mio paese sarà sempre uno degli obiettivi di cui vado più fiero e mi sento onorato di aver potuto giocare per l'Inghilterra. Grazie a tutti gli allenatori, e lo staff con cui ho lavorato".