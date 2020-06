Praticamente in contemporanea, il Chelsea e l'RB Lipsia hanno ufficializzato il passaggio nel club londinese dell'attaccante Timo Werner. Il calciatore tedesco, arrivato a Lipsia nell'estate 2016 dallo Stoccarda, si trasferisce in Premier League per 55 milioni di euro e firmerà un contratto fino a giugno 2025 dopo aver superato a luglio le visite mediche a Londra.



Werner resterà comunque a disposizione del Lipsia fino al termine dell'attuale stagione tedesca, quindi concluderà la sua avventura in Germania con le ultime partite di Bundesliga, ma non potrà affrontare gli impegni in Champions League, che vedono la formazione di Nagelsmann ai quarti di finale. Werner è stato anche un obiettivo di mercato dell'Inter, pur chiarendo sin dall'inizio la sua preferenza per la Premier League.