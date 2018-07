Chelsea Football Club and Antonio Conte have parted company. https://t.co/JOpsPD4dmN — Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 luglio 2018

Ieri la decisione ufficiale del club londinese, con la firma dell'ex tecnico della Juventus su tutta la. In mattinata il club del presidente Abramovich ha comunicato sul sito uffiiciale dei Blues la separazione con Antonio Conte.- "Il Chelsea e Antonio Conte si separano. Durante la gestione di Antonio, abbiamo vinto il nostro sesto scudetto e l'ottava FA Cup. Abbiamo raggiunto il record di 30 vittorie su 38 partite giocate in Premier League, così come il record di vittorie consecutive (13).Auguriamo ad Antonio ogni successo nella sua futura carriera".