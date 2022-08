Cesare Casadei è un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo il volo direzione Londra e le visite mediche, è arrivato anche l'annuncio dell'Inter che conferma la cessione ufficiale a titolo definitivo, per 25 milioni di euro più 5 di bonus: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Cesare Casadei al Chelsea Football Club. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo al club inglese".



COMUNICATO CHELSEA - Ecco invece l'annuncio del Chelsea, col quale ha firmato un contratto di sei anni: "Il centrocampista è considerato uno dei migliori talenti italiani, che ha brillato a livello giovanile col club e la Nazionale, facendo parte della squadra che in estate ha raggiunto le semifinali del Campionato Europeo Under 19.



Casadei è un centrocampista completo, unisce fisicità e forza a un'ottima tecnica, oltre che fare movimenti intelligenti quando arriva in area per trovare la porta.



Ha iniziato la sua carriera giovanile con il Cervia prima di farsi notare al Cesena aiutando l'Under 15 a raggiungere gli spareggi nazionali. Quando il Cesena lo ha ceduto nel 2018, è passato all'Inter dove ha avuto subito un grande impatto, segnando il pareggio al 95' nei quarti di finale degli spareggi e diventando campione nazionale Under 17 nel 2018/19. Nonostante avesse appena 16 anni.



Welcome to Chelsea, Cesare Casadei!