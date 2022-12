Pochi minuti fa il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto di, attaccante classe 2002 in arrivo dal Molde, col quale è stato raggiunto un pre accordo., lascia così il club norvegese dopo 24 gare e 19 reti tra campionato ed Europa League. Affare da circa 12 milioni di euro.- "Il Chelsea FC ha raggiunto un accordo preliminare con il Molde FK per il trasferimento di David Datro Fofana. Il 20enne attaccante si unirà ai Blues il 1° gennaio 2023. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a David nel club!".