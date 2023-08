Ora è ufficiale. Moises Caicedo è un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo una lunga sfida contro il Liverpool, l’ecuadoriano ha fatto rispettare la parola data ai Blues e si è unito al club londinese. Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, Caicedo ha firmato il contratto con il Chelsea: 8 anni, blindato sino al 2031 - con opzione per il rinnovo al 2032 -. Il trasferimento avviene a titolo definitivo dal Brighton per la cifra record di 133 milioni.



RECORD - Caicedo diventa il giocatore più pagato nella storia della ricca Premier League. È servito un rilancio del club di Boehly di 5 milioni rispetto ai 128 che avevano offerto i Reds e a cui il Brighton aveva detto di sì. Alla fine ha prevalso la volontà del calciatore, fedele al primo club che gli aveva fatto la corte.



IL COMUNICATO E LE DICHIARAZIONI – “Il 21eenne centrocampista ha raggiunto un accordo per giocare a Stamford Bridge per i prossimi 8 anni, con un’opzione a favore del club per rinnovare per un’altra annata. Arriva dal Brighton. Per l’ufficialità del trasferimento, Caicedo ha dichiarato: “Sono così felice di unirmi al Chelsea! Sono entusiasta di essere qui in questo grande club e non ci ho pensato due volte quando mi ha contattato il Chelsea. Volevo firmare e venire qui. È un sogno che si realizza e non vedo l’ora di iniziare”.