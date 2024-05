Chelsea, UFFICIALE: Pochettino lascia il club. Quattro nomi per il successore

Un altro tassello del mosaico internazionale degli allenatori che salta:. Il club londinese e l'allenatore argentino si dicono, con unacome riporta il Telegraph. Pochi minuti dopo l'esclusiva dei colleghi inglesi, è stato lo stesso club a confermare la decisione con un comunicato ufficiale che riportiamo."Il Chelsea FC può confermare che il club e Mauricio Pochettino hanno concordato di comune accordo di separarsi. I direttori sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanley hanno dichiarato: 'A nome di tutto il Chelsea, vorremmo esprimere la nostra gratitudine a Mauricio per il suo lavoro in questa stagione. Sarà il benvenuto di nuovo a Stamford Bridge in qualsiasi momento e gli auguriamo tutto il meglio per la sua futura carriera da allenatore'. Pochettino ha detto: "Grazie alla proprietà del Chelsea e ai direttori sportivi per l'opportunità di far parte della storia di questa squadra di calcio. Il Club ha ora tutti gli strumenti per far bene in Premier League e in Europa negli anni a venire'. Anche gli assistenti Jesus Perez, Miguel d'Agostino, Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino lasciano il club".

La decisione del Chelsea è arrivata dopo un incontro tra i direttori sportivi Paule Laurencee il co-proprietario Behdad. Nella mattinata di oggi è stata comunicata a Pochettino dopo il breefing di fine campionato, programmato dopo l'ultima partita di Premier di domenica scorsa.Il Chelsea inizierà subito la ricerca del sostituto, puntando su un allenatore giovane: tra i nomi che verranno presi in considerazione ci saranno quelli di Sebastiandello Stoccarda,del Girona, Kierandell'Ipswich Town ed Enzodel Leicester.

Un fulmine a ciel sereno per Pochettino che solo lo scorso venerdì sera era andato a cena con l'altro co-proprietario ToddSi tratta deldopo Thomase Graham, una gestione che ha visto in panchina anche Brunoper una partita e Frank, allenatore ad interim nella passata stagione.Pochettino paga un inizio di stagione assolutamente deficitario e neppure una serie dinel finale e la qualificazione allagli hanno salvato il posto. Il Chelsea quest'anno è arrivato anche in finale di Carabao Cup e semifinale di FA Cup. Secondo il board londinese, la stagione del Chelsea, vista nel suo insieme,grazie soprattutto a un