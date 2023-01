Formé au sein de l’Academy avant de devenir un joueur cadre de l’équipe professionnelle et international français, @BadiashileB s’apprête à relever un nouveau défi.



Le Club lui souhaite une grande réussite pour la suite de sa carrière.#MadeInLaDiagonale — AS Monaco (@AS_Monaco) January 5, 2023

Ilpiazza il secondo colpo in questo mercato invernale, dopo Fofana per l'attacco"Sono molto felice di essere al Chelsea - ha detto Badiashile ai canali del club -. Sono così entusiasta di iniziare a giocare per questo club. Non vedo l'ora di vedere i tifosi e iniziare a giocare nel miglior campionato del mondo"., numero uno dei Blues, commenta con il co-proprietario: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Benoit al Chelsea. È un eccellente giovane giocatore che si è rapidamente costruito una solida reputazione e ha una grande esperienza per la sua giovane età. Siamo sicuri che costituirà una parte importante della nostra squadra negli anni a venire".