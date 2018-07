La Sscn comunica che ha trasferito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jorge Luiz Frello Filho detto Jorginho al Chelsea FC.

Giorgio, sono stati 5 stagioni bellissime insieme a te. Nessuno a Napoli ti dimenticherà mai. Buona fortuna ! #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 14 luglio 2018

Ilha ufficializzato con un messaggio sul proprio profilo Twitter l'acquisto didal. Dopo Maurizio, annunciato stamattina, arriva anche l'ufficialità del regista italo brasiliano. I Blues hanno trovato un accordo per il cartellino con il club di De Laurentiis per circa 65 milioni di euro. Il giocatore ha firmato un contratto per i prossimi 5 anni, fino al 2023. Indosserà la maglia numero 5. Ha scelto il Chelsea rifiutando la corte deldipur di seguire il suo mentore.Queste il primo commento dida Blue: "Sono assolutamente estasiato di essere qui al Chelsea. Non è facile entrare a far parte di un club così importante, per questo sono davvero molto felice. Sono eccitato per la possibilità di giocare in un campionato così competitivo, per una squadra che gioca sempre per vincere".Marina, direttore generale del club inglese, ha aggiunto: "Siamo felici che Jorginho abbia scelto di venire al Chelsea. Era uno dei centrocampisti più ambiti in Europa e diventerà un membro importante della nostra squadra. Ha già dimostrato la sua qualità lavorando con Maurizio Sarri e siamo convinti che il suo ingaggio ci aiuterà a portare trofei a Stamford Bridge".Anche ilha voluto salutare il regista italo-brasiliano con un messaggio sul proprio profilo Twitter: "La Sscn comunica che ha trasferito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jorge Luiz Frello Filho detto Jorginho al Chelsea FC.".